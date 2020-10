Dezastru in Franta: 52.000 de noi cazuri de infectari cu noul coronavirus, intr-o singura zi

Potrivit datelor publicate de Ministerul Sanatatii, 116 persoane au murit din cauza Covid-19 in ultimele 24 de ore, noteaza HotNews.ro Franta a ajuns, duminica, la un bilant total al cazurilor de 1.138.507, ceea ce claseaza tara pe locul cinci in ceea ce priveste numarul de infectari, dupa Statele Unite, India, Brazilia si Rusia.Numarul total al deceselor a ajuns la 34.761.Franta a inregistrat sambata, 24 octombrie, 45.422 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, un nou record, dupa ce vineri a raportat 42.032 de noi infectari.Conform datelor furnizate sambata de Ministerul Sanatatii din Franta, 138 de persoane au murit din cauza COVID-19. Institutia mai arata ca 16% din testele efectuate au fost pozitive, un nou record negativ pentru aceasta tara, raportat sambata.