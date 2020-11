Franta a extins starea de urgenta pana in 16 februarie

Cel putin 40.169 de decese asociate acestei boli au fost inregistrate in statistica oficiala prezentata sambata, iar peste 300 dintre aceste decese au fost raportate in ultimele 24 de ore.Astfel, Parlamentul francez a aprobat extinderea starii de urgenta din cauza pandemiei de COVID-19. Masurile asociate starii de urgenta vor ramane in vigoare pana pe 16 februarie. Starea de urgenta sanitara permite Guvernului de la Paris sa inaspreasca restrictiile prin hotarare de guvern.Starea de urgenta sanitara a fost declarata la nivelul intregii tari la sfarsitul lunii martie. Ea a fost extinsa la inceputul lunii mai pana pe 10 iulie si a expirat la data mentionata. Apoi, Guvernul francez a declarat din nou stare de urgenta sanitara, prin hotarare de guvern, la jumatatea lunii octombrie, din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, insa prelungirea ei necesita o aprobare din partea Parlamentului.Partidele din opozitie se opun prelungirii starii de urgenta, invocand o serie de ingrijorari legate de ingradirea drepturilor cetatenesti.Noua stare de urgenta sanitara permite impunerea unei interdictii stricte referitoare la posibilitatea francezilor de a iesi din locuinte pe timpul noptii, in intervalul orar 21:00 - 06:00, la Paris si in alte opt orase franceze. In acest interval, rezidentii francezi au dreptul de a isi parasi locuintele doar din motive intemeiate.Datele curente si corectiile legate de statisticile oficiale ce vizeaza cazurile de COVID-19 din Franta vor fi anuntate in cursul zilei de luni.