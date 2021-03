Germania va cere teste PCR negative la intrarea in tara indiferent de zona unde s-a calatorit

CITESTE SI:

Cancelarul Angela Merkel si liderii regionali au luat aceasta decizie dupa o reuniune de peste 11 ore, in urma careia au fost inasprite restrictiile in contextul evolutiei celui de-al treilea val al pandemiei de coronavirus.Decizia privind calatoriile in strainatate este legata de polemica suscita de deplasarile din vacanta de Paste in Mallorca, al caror numar a cunoscut o crestere uriasa dupa ce autoritatile germane au scos Insulele Baleare de pe lista zonelor de risc, o decizie care elimina obligativitatea prezentarii unui test PCR negativ si intrarea automata in carantina, informeaza AGERPRES S-a stabilit astfel "obligativitatea generala" de realizare a unui test la intoarcerea in tara, o masura care o inlocuieste pe cea anterioara."Descurajam orice calatorie in exterior, in general orice calatorie daca nu este strict necesara", a declarat la incheierea reuniunii Angela Merkel.Cancelarul Angela Merkel a explicat ca guvernul german a contactat companiile aeriene din tara, astfel incat toti calatorii care se intorc din vacanta de Paste sa faca un test "inainte de zborul" de intoarcere. Detaliile acestei masuri urmeaza sa fie stabilite.