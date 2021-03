Grup de migranti care se dadeau drept sportivi romani, opriti de politie pe aeroportul din Atena

Cei noua barbati din Siria se indreptau spre Viena si au incercat sa se prezinte drept o echipa de volei atunci cand au fost arestati duminica seara, a relatat portalul grec Protothema. Barbatii aveau asupra lor acte de identitate false care le atribuiau cetatenia Romaniei, a informat postul de radio public elen ERT.Grupari de traficanti au incercat deja sa transporte migranti in acest mod in Europa Centrala, noteaza DPA.Politia greaca a arestat intre septembrie 2019 si martie 2020 mai multi migranti care incercau sa treaca drept jucatori de volei si de handbal. Acestia voiau sa plece din Atena in Elvetia si, respectiv, in Austria Un act fals pentru a putea calatori costa intre 500 si 3.000 de euro (intre 590 si 3.500 de dolari) pe piata neagra din Grecia , in functie de calitate, potrivit unor surse din cadrul politiei elene.CITESTE SI: