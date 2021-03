Mai multe state europene, nemultumite de diminuarea livrarilor de vaccinuri

Potrivit FT, liderii Austriei, Bulgariei Croatiei, Cehiei, Letoniei si Sloveniei au trimis o scrisoare presedintelui Consiliului European si Comisiei Europene in care se plang de "diferente uriase" in alocarea vaccinurilor intre statele membre. In replica, alte state membre sustin ca semnatarii scrisorii sunt nemultumiti de rezultatele negative ale propriilor lor decizii de achizitii de vaccinuri. La randul sau, Comisia Europeana si-a aparat propriul sau sistem de achizitii in comun de vaccinuri, adaugand ca alocarea dozelor este rezultatului unui "proces transparent".Grupul farmaceutic AstraZeneca a confirmat vineri ca va livra statelor UE doar 30 milioane doze de vaccin in primul trimestru, o reducere semnificativa fata de cele 100 milioane de doze pe care le astepta UE pana la finele lunii martie. In plus, AstraZeneca a adaugat ca intentioneaza sa livreze UE doar 70 milioane doze de vaccin in al doilea trimestru, fata de 180 milioane cat s-a angajat initial.Intarzierile in livrarea vaccinurilor au atras inca odata atentia asupra unui sistem in cadrul caruia vaccinurile sunt impartite intre statele membre sub auspiciile strategiei UE de achizitionare de vaccinuri. Desi toate statele membre au dreptul la o cota din fiecare vaccin cumparat de Comisia Europeana, pe baza populatiei fiecarui stat, ele pot decide sa cumpere mai multe sau mai putin vaccinuri. Cotele care nu sunt folosite pot fi cumparate de alte state membre.FT precizeaza ca un numar de state membre au decis la inceputul campaniei sa isi orienteze portofoliile spre vaccinul AstraZeneca si sa cumpere mai putin doze de vaccin de la BioNTech/Pfizer si Moderna. Printre motivele care au stat initial la baza optiunii pentru AstraZeneca se numara faptul ca grupul britanico-suedez are o vasta retea internationala de aprovizionare, faptul ca vaccinul sau este mult mai ieftin decat celelalte doua si nu necesita temperaturi ultra-scazute de stocare.Insa problemele de productie intampinate in prezent de AstraZeneca fac ca acele state care au optat pentru acest vaccin sa primeasca mai putine doze comparativ cu statele membre care au optat pentru vaccinurile Pfizer si Moderna.In scrisoarea lor, cele sase state se plang de faptul ca livrarile de vaccinuri "nu sunt implementate in mod egal in functie de ponderea populatiei", adaugand ca "daca acest sistem va continua, va continua sa creeze si sa agraveze decalaje uriase intre statele membre pana la vara, astfel incat unele tari vor putea ajunge la imunitate de turma in cateva saptamani iar altele ar ramane cu mult in urma".Cu toate acestea, executivul comunitar a subliniat ca tocmai statele membre au convenit sa permita abateri de la sistemul de alocare pe baza populatiei, preferat de Bruxelles De asemenea, tarile care s-au bazat in principal pe vaccinul Pfizer in locul celui de la AstraZeneca, si care acum se bucura de livrari la timp, privesc cu scepticism eforturile de revizuire a sistemului de distributie"Unele tari nu au cumparat toate vaccinurile pe care puteau sa le cumpere. Au ales o alta strategie mizand pe faptul ca vor avea la dispozitie alte vaccinuri care vor fi mai ieftine si mai usor de transportat. Nu ar fi corect si nu ar avea nimic de a face cu solidaritatea sa modificam un sistem de alocare care a fost convenit", a declarat un diplomat european.