Vaccinul rusesc le-a adus sfarsitul! Primul guvern din UE care pica din cauza pandemiei

Si totul a plecat dupa ce premierul Igor Matovici a cumparat vaccinul rusesc Sputnik V, fara a se consulta cu partenerii de coalitie. Se poate spune ca in acest moment guvernul slovac este primul din Europa care cade ca urmare a gestionarii proaste a pademiei. Slovacia fusese data drept exemplu in urma cu cateva luni, cand si-a testat aproape toata populatia pe parcursul a numai doua weekenduri. Desi au fost izolate 50.000 de persoane, depistate pozitiv la SARS-CoV-2, aceasta strategie nu a functionat, virusul continuand sa se raspandeasca.Acum, aceasta republica central-europeana cu 5,5 milioane de locuitori are in prezent o rata a mortalitatii de 217 decese la un milion de locuitori, a treia cea mai mare rata din Europa, dupa Republica Ceha si Ungaria Citeste si: