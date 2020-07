Premierul ceh exclude o noua izolare a tarii in pofida inmultirii cazurilor de infectare cu COVID- 19: Facem apel la responsabilitate

"Inainte de toate, trebuie sa facem apel la simtul de responsabilitate al oamenilor", a spus Babis pentru editia online a ziarului Pravo, citat de dpa."In timp ce la inceput eram foarte disciplinati si purtam masti, acum mergem in cealalta extrema", a adaugat el.La inceputul pandemiei de coronavirus in Europa, Republica Ceha a instituit o perioada de izolare si si-a inchis frontierele pentru cateva luni.Numarul de noi cazuri de infectare inregistrate zilnic a depasit recent din nou pragul de 200. Vineri au fost inregistrate 281 de cazuri, a declarat sambata Ministerul Sanatatii.Pana in prezent, in Cehia au fost inregistrate 15.081 de cazuri de imbolnaviri, 369 de persoane pierzandu-si viata.Intre timp, autoritatile monitorizeaza o petrecere techno organizata pe o proprietate privata la sud de Praga, la care s-au adunat 2.000 de oameni. Politia a desfasurat un elicopter pentru a le ajuta sa aiba o vedere de ansamblu a evenimentului, care nu a fost inregistrat oficial, si sa verifice daca sunt respectate masurile de igiena.