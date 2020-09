Guvernul ceh introduce obligativitatea mastii in interior, in contextul unui numar record de cazuri de coronavirus

"Am convenit cu expertii ca vom introduce obligativitatea de a purta masca in interiorul cladirilor pe intreg teritoriul Cehiei", a spus el.Numarul de cazuri zilnice a fost cu regularitate peste 500 in septembrie, deja cu mult mai multe decat un varf precedent de 377 de infectari pentru o zi in martie, in primul val de imbolnaviri.Insa miercuri autoritatile au raportat un numar record de 1.164 de cazuri pentru 24 de ore.Guvernul ceh, care a actionat rapid in martie si a impus masuri stricte de izolare pentru a oprit raspandirea virusului, vrea sa evite reintroducerea unor restrictii similare, dupa ce economia s-a contractat cu 11% in perioada aprilie-iunie comparativ cu acelasi interval de anul trecut.Ritmul de inmultire a cazurilor in Cehia a fost printre cele mai rapide din Europa, rata de infectari in ultimele doua saptamani fiind mai mare doar in Spania Franta , Malta, Romania si Croatia, conform Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), agentie a UE Ritmul de inmultire a infectarilor este de circa trei ori mai mare decat in Germania vecina.Cu toate acestea, bilantul deceselor din Cehia a ramas mai mic decat in multe dintre celelalte tari europene, cu 441 de morti raportati pana miercuri, dintr-un total de 29.877 de cazuri de imbolnavire inregistrate de la inceputul pandemiei.Spitalizarile s-au inmultit in ultima saptamana, insa numarul lor este inca la jumatate fata de nivelurile din prima parte a pandemiei. Guvernul afirma ca multe dintre cazurile noi sunt asimptomatice si se inregistreaza in randul populatiei tinere.