Guvernul slovac aproba planurile pentru testarea in masa a populatiei. La operatiune vor participa 8.000 de membri ai fortelor armate

Slovacia, tara cu 5,5 milioane de locuitori, vrea sa testeze toate persoanele cu varsta de peste 10 ani, pe parcursul a doua weekend-uri incepand din 30 octombrie, cu ajutorul asa-numitelor teste antigen, care produc rezultate mai rapide, dar sunt mai putin precise decat cele standard RT-PCR.Deocamdata nu s-a luat decizia daca testele vor fi obligatorii pentru populatie.Guvernul va lansa o faza pilot in cele mai afectate regiuni la 23 octombrie si a comandat deja in jur de 13 milioane de teste antigen.Testarea va fi realizata de personalul medical.Slovacia a inasprit restrictiile antiepidemice, urmarind sa evite noi masuri dure de izolare dupa costurile economice considerabile din trimestrul al doilea.Prim-ministrul Igor Matovic a afirmat ca participarea masiva la testare va ajuta la evitarea acestei amenintari.Sambata au fost raportate 1.567 de cazuri noi, dupa ce joi s-a trecut pentru prima data pragul de 2.000 de infectari pe zi.Bilantul cumulat al cazurilor a ajuns la 29.835, aproape triplu fata de sfarsitul lunii septembrie. Numarul deceselor asociate COVID-19 s-a majorat cu 44 in octombrie, dintr-un total de 92.