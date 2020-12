VIDEO Imagini sinistre de la cutremurul devastator din Croatia. Jumatate din orasul Petrijna a fost distrus

This is crazy. Another strong earthquake in Croatia, 6.4 this time..#PrayForCroatia 🙏🇭🇷 pic.twitter.com/aFscEn4va8 - AM (@mareevicka) December 29, 2020

Centrul german de Stiinte ale Pamantului GFZ a anuntat ca seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri.Cutremurul s-a simtit la Zagreb, de asemenea in tarile vecine, Bosnia si Serbia, dar si mai departe, in Italia . Echipe de la Crucea Rosie, pompieri si militari au ajuns in zona pentru operatiunile de cautare si salvare, dar si pentru ajutorarea sinistratilor. Sute de oameni au nevoie acum de adapost.Darinko Dumbovic, primarul orasului Petrijna, cu aproape 25.000 de locuitori, a declarat pentru publicatia locala 24sata ca un copil si-a pierdut viata si ca jumatate din oras este distrus. Ulterior a mai fost facut public decesul unui barbat.Gradinita din oras a fost distrusa, dar din fericire nu se aflau copii inauntru. Imagini de la fata locului arata case in ruina si oameni ajutati sa iasa de sub daramaturi.Seful serviciilor de urgenta din Sisak, in apropiere de Petrinja, a relatat ca numeroase persoane din ambele localitati au suferit fracturi si alte leziuni si o parte au necesitat interventii chirurgicale.