Acord istoric intre statele G20. Impozit "de cel putin 15%" pe profitul multinationalelor

Ministrii de finante din tarile G20, care au participat vineri si sambata la o reuniune la Venetia, le-au adresat de asemenea un apel celor 8 din cele 139 de state ale grupului de lucru al Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) ce nu au subscris instituirii acestui impozit minim sa o faca. G20 solicita de asemenea acestui grup de lucru (denumit "cadru incluziv" OCDE-G20) "sa trateze rapid problemele restante" si sa prezinte "un plan detaliat pentru implementarea a doi piloni" ai acordului pana la urmatoarea reuniune a G20 din luna octombrie."Pilonul 1" al acordului consta in redirectionarea unei parti a impozitului pe profit platit de multinationale catre tarile denumite "de piata", adica tarile unde-si desfasoara activitatile. Asadar, impozitul nu va mai fi datorat doar acolo unde multinationalele si-au inregistrat sediile si reuseau astfel prin practicile de optimizare fiscala sa plateasca impozite mai mici. Sunt avute in vedere mai ales companiile cu cifre de afaceri la nivel mondial de peste 20 de miliarde de euro si cu o rata a profitului de peste 10%. Obiectivul este ca societatile multinationale si in special acelea din sectorul digital, care au beneficiat mult de pe urma pandemiei, sa nu mai plateasca impozite derizorii in raport cu veniturile lor. "Pilonul 2" corespunde stabilirii unui impozit efectiv minim de cel putin 15% asupra profitului companiilor multinationale. Un stat va putea taxa profiturile obtinute in strainatate de o companie inregistrata in acel stat de origine daca ea a fost impozitata in strainatate cu un procent inferior acestui prag minim, pentru a fi compensata astfel diferenta.