Guvernul Cehiei propune prelungirea starii de urgenta pana la sfarsitul lunii aprilie

Dupa sedinta de guvern de luni, ministrul de interne Jan Hamacek a declarat ca masura este necesara pentru "a duce lupta la bun sfarsit".Starea de urgenta trebuie aprobata de parlamentul de la Praga, care poate cere o perioada mai scurta. In cadrul starii de urgenta, libertatea de circulatie este restrictionata, iar din unele districte se poate iesi numai in cazuri exceptionale. Situatia epidemiologica din Cehia se imbunatateste treptat , observa dpa. Pana acum, autoritatile cehe au facut apel la Germania si Polonia sa trateze unii pacienti cu COVID-19; in prezent, potrivit lui Hamacek, s-a renuntat la astfel de cereri: "se pare ca putem controla situatia cu resurse proprii", a spus el. Guvernul ceh a distribuit spitalelor 10.000 de cutii de ivermectina , dar sperantele ca acest medicament ar putea fi folosit impotriva coronavirusului nu s-au indeplinit. Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat explicit sa nu se utilizeze ivermectina decat in cadrul unor teste clinice, iar testele de pana acum nu au furnizat suficiente date.In Cehia s-au inregistrat pana acum peste 1,4 milioane de infectari cu coronavirus, la o populatie de 10,7 milioane, iar 24.810 cazuri s-au incheiat prin decese. Pe o perioada de sapte zile, calculele arata o rata de infectare de 0,6%.