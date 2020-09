Un avion de mici dimensiuni, prabusit in Slovacia. Pilotul si pasagerul ar fi fugit ca sa nu fie prinsi de Politie

Politia a confirmat descoperirea in apropierea oraselului Vranov nad Toplou, dar nu a dorit sa ofere niciun detaliu asupra anchetei in curs de desfasurare luni.Mass-media presupune ca aparatul s-a prabusit de la o mica altitudine sau s-a deteriorat in urma unei aterizari de urgenta esuate.Pilotul si un posibil pasager al avionului cu doua locuri ar fi fugit pentru a nu fi prinsi de politie, potrivit speculatiilor media.In ultimii ani, avioane usoare ce transportau tigari si alte marfuri de contrabanda din Ucraina au aterizat in zona de frontiera de mai multe ori.Ocazional, migranti au fost de asemenea adusi ilegal peste frontiera in acest mod.Un incident similar a avut loc acum cinci ani. Pilotul a efectuat o aterizare in timpul careia avionul s-a prabusit. El a supravietuit fara rani serioase si apoi a fugit de la locul accidentului.