Infectarile cu noul coronavirus explodeaza in Cehia. Duminica a fost inregistrat un nou record: peste 1.500 de cazuri

Duminica este cea de-a cincea zi la rand in care se depaseste pragul de 1.000 de noi infectari in Cehia, tara cu 10,7 milioane de locuitori, confruntata in ultimele saptamani cu o accelerare a epidemiei.Raportat la numarul populatiei, aceasta inseamna 94 de cazuri de infectare la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile, conform datelor Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor. Doar Spania si Franta au inregistrat cresteri mai mari in acest interval.Pana sambata, din totalul de 35.401 cazuri de infectare, 60% dintre pacienti s-au vindecat, iar 453 au decedat.Cehia s-a numarat printre primele tari din Europa unde a fost impusa purtarea mastilor in majoritatea locurilor publice, au fost inchise scolile, magazinele, dar si granitele.Cehia s-a grabit insa sa relaxeze aceste masuri in vara, dupa un numar mic decese prin comparatie cu multe alte state europene.Saptamana trecuta au fost inasprite regulile de purtare a mastilor pentru contracararea propagarii virusului.Cehia a raportat cel de-al 10.000-lea caz de infectare de-abia la mijlocul lunii iunie, al 20.000-lea la mijlocul lui august, dupa care a depasit rapid 30.000 saptamana trecuta.Aceasta evolutie a determinat tara vecina Germania sa anunte miercuri ca persoanele care revin de la Praga vor trebui sa faca dovada unui test negativ la coronavirus sau sa intre in carantina timp de doua saptamani.In ce priveste numarul celor spitalizati, guvernul ceh a precizat ca acesta ramane sub varful de peste 400 inregistrat in primele luni de epidemie, desi cifrele sunt in crestere rapida. Vineri, erau spitalizati 297 de pacienti cu COVID-19, fata de 172 la inceputul lunii.