INTERVIU Profesorul Valentin Naumescu. "Conspiratia iti da o "explicatie" facila pentru ceea ce mintea ta insuficient instruita nu poate intelege si accepta"

Valentin Naumescu a oferit un interviu pentru Ziare.com in care a explicat cum va arata lumea dupa coronavirus, cum s-au adaptat statele Uniunii Europene in aceasta perioada si ce relatii au dezvoltat, dar si cum pot fi combatute teoriile imbratisate de coronasceptici. "Conspiratia te face sa te simti cumva special si important, iti da o "explicatie" facila pentru ceea ce mintea ta insuficient instruita nu poate intelege si accepta, in schimb adevarul stiintific te poate face, din pacate, sa te simti mic si neputincios. Nu poti protesta impotriva unui adevar stiintific, dar impotriva unui dusman real sau inchipuit, da", spune profesorul Naumescu.Cum credeti ca va arata lumea dupa coronavirus? Ce efecte economice va avea pandemia asupra tarilor din UE si, implicit, asupra Romaniei? Dar sociale?Lumea intrase de mai multi ani intr-un proces de schimbare, inainte de pandemia de COVID-19, dar criza sanitara a accentuat si a grabit transformarile de care ne temeam si pe care le anticipam. In interventii publice anterioare, am numit acest tablou nascentIn esenta, este vorba de o limitare a mobilitatii si libertatilor cu care ne obisnuisem in ultimele decenii, de o lume mai anxioasa, mai irascibila, mai suspicioasa, mai contestatara, mai divizata si mai agresiva, in mod cert cu un nivel de incredere publica mai redus in institutiile si politicile guvernamentale, este vorba de instituirea unor masuri de protectie care vor avea caracter durabil, de reinventarea frontierelor statale, de nevoia de protectie etc. Asadar, o lumea mai inchisa. Avem mult mai putina incredere in mediul din jurul nostru (e valabil pe plan intern si international) si ne temem mai mult ca inainte, suntem mai precauti. Aceste transformari se vor reflecta treptat si in optiunile politice.Anul 2021 va fi decisiv in plan economic. Pana acum, economia mondiala a rezistat destul de bine, din rezervele pe care le acumulase in perioada lunga de crestere din ultimul deceniu.Daca in UE va fi bine, va fi bine si la noi iar daca va fi rau in economia europeana (si globala) vom fi foarte afectati si noi aici.Am vazut recent un studiu care arata ca, dupa o perioada initiala de deruta si ezitari (februarie-aprilie), in primele luni ale pandemiei, incepand din vara. Exista, probabil, o constientizare mai mare ca Uniunea ofera un cadru mai bun, mai puternic si mai eficient de protectie in fata amenintarilor.Vom vedea, de exemplu, cum se va distribui vaccinul intre statele membre ale UE, incepand din ianuarie 2021 si daca va prevala competitia intre state (egoismul) sau solidaritatea, pentru ca ambele tendinte exista si sunt normale in astfel de incercari dramatice. Avem deci o ambivalenta, o dualitate a protectionismului statal si solidaritatii europene, ambele firesti in timpul unei crize atat de grave cum este cea pe care o traversam. Depinde care din cele doua atitudini va fi pana la urma dominanta.Daca prin razboi intelegem, in sensul larg al termenului, orice agresiune care ne ameninta viata, valorile in care credem, modul in care traim etc. si fata de care trebuie sa luptam pentru a ne apara, atunci fireste ca suntem intr-o mare confruntare cu aceasta pandemie. Se prea poate ca generatia noastra sa fie scutita de riscul unui mare razboi in sensul de confruntare armata, asa cum au fost razboaiele din secolele trecute, dar iata ca, ce testeaza capacitatea oamenilor si sistemului de a reactiona eficient, de a castiga o batalie.Va fi foarte greu, pentru ca neincrederea si contestarea cunoasterii stiintifice si expertizei profesionale, negarea adevarurilor si realitatilor masurabile provine din anxitetati profunde ale fiintei umane si din incapacitatea unor semeni de-ai nostri, insuficient educati, de a accepta lucruri pe care ei personal nu le inteleg. E mai usor sa crezi astfel, intr-o criza extraordinara, intr-un moment greu al vietii, sa dai crezare unei teorii conspirationiste facile si spectaculoase, eventual sa identifici dusmani iluzorii care iti vor raul, decat sa creditezi un adevar stiintific care nu iti aduce nicio alinare de moment si nu are nimic subversiv. Conspiratia te face sa te simti cumva special si important, iti da o "explicatie" facila pentru ceea ce mintea ta insuficient instruita nu poate intelege si accepta, in schimb adevarul stiintific te poate face, din pacate, sa te simti mic si neputincios. Nu poti protesta impotriva unui adevar stiintific, dar impotriva unui dusman real sau inchipuit, da.Cum se pot combate teoriile conspiratiei?. Pe termen scurt, Uniunea Europeana lucreaza deja la o strategie de interventie rapida in mediul online pentru asanarea surselor otravite si "fabricilor de troli" care dezinformeaza si manipuleaza, pentru eliminarea lor din spatiul internetului (e valabil si pentru extremism, terorism etc.) iar pe termen lung nu vad altceva decat educatie, educatie, educatie. Poate parea surprinzator, dar in epoca accesibilitatii largi a internetului si a retelelor sociale, in care ne-am fi asteptat la un progres al cunoasterii la nivelul populatiei, calitatea informatiei si a educatiei nu a crescut, ci a scazut dramatic in ultimii 20 de ani, favorizand populismul, bigotismul, teoriile conspiratiei, superficialitatea cunoasterii (semidoctismul), radicalismul ideologic, polarizarea societatii, scufundarea indivizilor in bule de comunicare obtuze etc.In situatii extraordinare sunt necesare masuri extraordinare. Este foarte naiv, ca sa nu spunem altfel, cel care crede ca purtarea mastii i-a rapit libertatea, inseamna ca nu stie ce este libertatea cu adevarat daca poate sa creada ca purtarea mastii i-o rapeste. Pe de alta parte, drepturile si libertatile individuale se termina acolo unde incep drepturile si libertatile celor din jur. Cu alte cuvinte,sau de a impovara sistemul sanitar din cauza ignorantei si iresponsabilitatii proprii, rapind altora sansa de a fi tratati in spitale.. Cei mai multi oameni au inteles ca pericolul este real si trebuie sa se protejeze, pe ei si pe cei din jur. Cel putin la Cluj, unde locuiesc, majoritatea celor din mediile cu care interactionez eu au incercat sa respecte masurile de protectie. Din pacate, riscul de imbolnavire exista peste tot, mai ales in spatiile aglomerate, iar in prezent traversam, se pare, faza cea mai periculoasa a valului al doilea al pandemiei.Nu sunt specialist in aceste domenii, nici in epidemiologie si masuri de protectie, nici in comunicare publica. In general, cred ca ceea ce ni se spune este cu buna credinta, ca peste tot, dar nu cred ca cineva poate sa spuna justificat, in Romania sau in UE, ca nu a avut acces la informatii despre masurile de protectie necesare.Situatia gestionarii pandemiei nu arata deloc mai prost in Romania decat in alte tari, judecand dupa cifrele zilnice. Sigur ca sistemul sanitar de la noi a fost dintotdeauna mult mai slab dezvoltat decat in tarile bogate din Vest, dar si acolo se pare ca s-a atins limita sistemelor sanitare de a face fata pandemiei ( Franta Marea Britanie )., ci a stimulat criticismul si ipocrizia.. Nu era o solutie nici amanarea alegerilor pe 14 martie (termenul maxim constitutional de amanare fiind de trei luni), pentru ca pandemia nu va trece pana atunci iar prelungirea competitiei politice peste iarna ar fi transformat totul intr-un infern.Am spus de la inceputul pandemiei ca, cel putin teoretic, ar putea urma o inlantuire deIn cel mai optimist scenariu, ne oprim la criza sanitara, care va lua sfarsit probabil undeva spre sfarsitul verii sau in toamna lui 2021, cand 60-70% din populatie va dobandi imunitate, fie prin vaccinare, fie prin trecerea prin infectie. Se spune, de catre specialisti, ca o pandemie dureaza aproximativ doi ani.In scenariul mediu, incepe insa si criza economica in 2021, odata cu epuizarea resurselor economiei europene si globale de a rezista, daca deficitele acumulate in 2020 devin nesustenabile: reduceri de alocari bugetare si scaderea investitiilor, prabusirea consumului, falimente, somaj, imposibilitatea de a plati integral salariile si pensiile, indatorari uriase etc.In fine, scenariul cel mai pesimist cuprinde toate cele trei crize, adica situatia in care o criza economica severa ar putea antrena si o criza politica majora a democratiilor liberale. Sa tinem cont ca. Nu vrem sa ne imaginam ce ar insemna pentru UE instalarea unui executiv nationalist si eurosceptic in una din aceste tari fondatoare. Ideal ar fi sa ne oprim la criza sanitara iar aceasta sa se termine pana in vara/toamna anului viitor, fara angrenarea unei dimensiuni economice semnificative. Mai mult nu stiu daca va rezista economia blocata. Oricum, lunile care urmeaza sunt critice.Sper ca, pe baza de consens politic, si vor fi introduse masuri si, de preventie a imbolnavirilor, respectiv pentru o, mult mai consistente decat au fost pana acum.Aici trebuie sa fim atenti cu ce cerem si sa vedem ca. Cand se deschide scoala, de ce se deschide? Cand se inchid scolile, de ce se inchid? Cand se iau masuri de relaxare, de ce s-au luat? Cand se inchid pietele, de ce s-au inchis? Cand se iau masuri de distantare la inghesuiala de la moaste, sar toti cu traditiile seculare si cu "protectia de la Dumnezeu", nu? Patronii de restaurante si sali de fitness sunt si ei nemultumiti, cei de la scolile particulare, care isi pierd clientii, la fel, vor deschidere, teatrele, concertele, cultura, vor deschidere,, pe de alta parte vedem proteste si in alte tari ale lumii, sunt grupuri interesate sau pur si simplu factiuni manipulate ideologic care devin brusc foarte galagioase si se lamenteaza de mama focului ca le sunt ingradite drepturile.. Asta este, nu va fi usor in perioada imediat urmatoare, dar vom reusi sa depasim pana la urma aceasta criza si vom iesi la liman anul viitor, cu toate schimbarile necesare care vor trebui facute de catre noua coalitie PNL USR si de catre o societate cu cetateni responsabili.Citeste si: Cand vom scapa de COVID-19. Explicatiile inedite ale unui expert roman referitoare la virusuri, vaccinuri si cum va arata lumea post-epidemie - INTERVIU