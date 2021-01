"Israelul autorizeaza utilizarea vaccinului impotriva covid-19 al Moderna"

Ministerul israelian al Sanatatii a cumparat sase milioane de doze, iar primele livrari urmeaza sa inceapa in ianuarie, a anuntat luni intr-un comunicat Moderna.Vaccinul impotriva covid-19 dezvoltat de Moderna a primit in decembrie unda verde americana si canadiana.Israelul a lansat la 19 decembrie o vasta campanie de vaccinare cu vaccinul dezvoltat de alianta americano-germana Pfizer/BioNTech.Autoritatile israeliene au ca obiectiv sa vaccineze toate persoanele considerate cu risc pana la sfarsitul lui ianuarie.Moderna a anuntat separat ca ca va produce cel putin 600 de milioane de doze de vaccin anul acesta, mai multe decat anunta initial.Compania a furnizat pana in prezent 18 milioane de doze de vaccin in Statele Unite - din cele 200 de milioane pe care le-a promis Guvernului Trump.Ea a semnat cu Canada un contract de livrare a 40 de milioane de doze.