Italia intra in "lockdown": scoala va fi online, centrele comerciale vor fi inchise in weekend, iar circulatia va fi restrictionata noaptea

Alte masuri restrictive, care urmeaza sa fie detaliate in ziua respectiva de Conte si vor fi in vigoare pana la 3 decembrie, au fost de asemenea decise, inclusiv inchiderea centrelor comerciale in weekend.In Italia traiesc 1,2 milioane de romani, cea mai numeroasa comunitate de straini rezidenti in Peninsula.Prima tara din Europa afectata de epidemia de COVID-19 in februarie, Italia a inregistrat peste 39.000 de decese la mai mult de 750.000 de cazuri, aminteste France Presse.Conform acestui nou decret, cele 20 de regiuni ale Italiei vor fi impartite, potrivit presei, in trei zone - verde, portocaliu si rosu - in functie de gravitatea situatiei epidemiologice si in care vor fi aplicate masuri mai mult sau mai putin restrictive.La nivel national, va fi impusa o restrictie de circulatie de la 22:00 la 5:00 dimineata si nu se va putea circula in aceasta perioada decat din motive legate de munca sau de sanatate ce trebuie justificate.Liceele vor trebui sa treaca la educatie de la distanta, iar muzeele vor fi inchise.Centrele comerciale vor fi de asemenea inchise in weekend sau de sarbatori si transportul public nu va putea accepta mai mult de 50% din capacitatea totala a pasagerilor.Croazierele sunt de asemenea anulate de la aceasta data, cu exceptia celor deja in curs.Ministerul Sanatatii va decide cu privire la clasificarea regiunilor si posibila schimbare a culorii lor pe baza a aproximativ douazeci de factori, printre care rata de transmitere sau de ocupare a paturilor din spitale sau in unitatile de terapie intensiva.