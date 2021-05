Kievul suspenda zborurile spre Belarus si survolul acestei tari, in urma scandalului avionului deturnat la Minsk

Presedintele Volodimir Zelenski "a cerut guvernului" sa aplice "decizia sa privind sistarea legaturilor aeriene directe intre Ucraina si Belarus si inchiderea spatiului aerian al Belarus pentru zborurile din Ucraina sau cu tara noastra ca destinatie", potrivit unui comunicat al presedintiei.Nicio data a intrarii in vigoare a acestei decizii nu a fost anuntata pentru moment, dar premierul Denis Smigal a convocat pentru marti o reuniune de urgenta a guvernului, consacrata acestui dosar.In prezent, compania aeriana belarusa Belavia este singura care asigura legaturile intre Kiev si Minsk, care se afla la circa 430 km distanta.Sistarea acestor zboruri ii va afecta in special pe pasagerii care calatoresc intre Ucraina si Rusia si care utilizeaza des Minskul ca escala, zborurile directe intre aceste doua tari vecine incetand in 2015.Rusia a ripostat inchizandu-si spatiul aerian tuturor companiilor aeriene ucrainene, determinand Kievul sa interzica accesul companiilor aeriene rusesti la teritoriul sau