Parlamentul Slovaciei a respins o propunere de inasprire a legislatiei avortului. Diferenta a facut-o un singur vot

Amendamentul propus, respins cu un vot strans de 59 - 58, ar fi permis in continuare avortul la cerere pana la 12 saptamani de sarcina, dar ar fi dublat perioadele de asteptare la 96 de ore, ar fi interzis clinicilor sa faca publicitate serviciilor de intrerupere a sarcinii si ar fi obligat femeile sa declare motivul avortului.Propunerea a starnit ingrijorare nu doar in Slovacia, ci si Polonia invecinata. Conform informatiilor furnizate de activisti in domeniu, sute, posibil mii de femei trec granita in Slovacia in fiecare an pentru avorturi care ar fi ilegale in Polonia.Sustinatorii propunerii, in principal din partea unei factiuni crestine din cadrul partidului OLaNO aflat la guvernare, au declarat ca aceasta ar ajuta femeile sa ia decizii in cunostinta de cauza si ar oferi sprijin financiar mai devreme in timpul sarcinii."Propunerea noastra de a ajuta femeile insarcinate nu a trecut. Regret ca in aceasta situatie economica dificila colegii mei nu i-au sprijinit pe cei mai vulnerabili - femeile insarcinate si copiii", a declarat pe pagina sa de Facebook autorul principal al legii, deputata Uniunii Crestine-OLaNO Anna Zaborska."Peste sase luni vom trimite din nou propunerea noastra", a precizat ea.Cei care se opun modificarii legislatiei, inclusiv zeci de organizatii pentru drepturile omului, au declarat ca amendamentul va crea un stres suplimentar femeilor si le-ar putea forta pe unele sa accepte avorturi nesigure.Doar 17% din slovaci sunt in favoarea unor reglementari mai dure a avorturilor, potrivit unui sondaj publicat in iulie.Populatia Slovaciei este majoritar romano-catolica, dar biserica este mai putin influenta decat in Polonia, al carei guvern este profund conservator.