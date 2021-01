Lituania cere Uniunii Europene sanctiuni impotriva Rusiei dupa arestarea opozantului Alexei Navalnii

"Solicitam Rusiei sa il elibereze imediat pe Navalnii si sa ii puna sub acuzare pe cei responsabili pentru tentativa de ucidere a sa", a spus ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, intr-un comunciat de presa citat de HotNews.ro In comunicat se precizeaza ca arestarea lui Navalnii a fost o incalcare a principiilor drepturilor omului stabilite de Consiliul European Cel mai cunoscut opozant al presedintelui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, a fost retinut la punctul de control pasapoarte, la scurt timp dupa aterizarea avionului la Moscova, duminica, 18 ianuarie.Avionul companiei ruse Pobeda, la bordul caruia se afla Navalnii, urma sa ajunga pe aeroportul Vnukovo din Moscova, dar a fost redirectionat si a aterizat la Seremetievo.La Vnukovo, politia a evacuat din terminalul aeroportului protestatarii care scandau numele lui Navalnii si "Rusia va fi libera!".Navalnii a decolat dupa-amiaza din Berlin, pentru a reveni in Rusia, desi autoritatile din tara sa au avertizat ca ar putea fi arestat la sosire.Navalnii se afla in Germania din august. El a fost internat la Berlin pentru a fi tratat dupa ce a fost otravit cu agent neurotoxic Noviciok.