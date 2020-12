Lituania intra in lockdown de miercuri si pana la 31 ianuarie, pe fondul cresterii incidentei infectarilor cu COVID-19

Incepand de miercuri, vor ramane deschise doar magazinele cu produse de prima necesitate, iar invatamantul se va desfasura doar de la distanta, a anuntat guvernul dupa o sedinta desfasurata duminica.Cele 3 milioane de locuitori vor avea libertatea de miscare restrictionata. Ei nu vor putea calatori in afara localitatii si chiar iesirile din casa vor fi interzise, cu exceptia celor din motive intemeiate: deplasarea la locul de munca, la medic, la cumparaturi sau la o inmormantare.De asemenea, lituanienilor li se cere sa-si limiteze contactele la o singura familie sau gospodarie.Decizia de impunere a restrictiilor a fost una din primele masuri ale noului guvern condus de prim-ministrul de centru-dreapta Ingrida Simonyte, instalat vineri.Lituania are in prezent una din cele mai mari rate de incidenta a infectarilor cu noul coronavirus, potrivit Centrului European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor.Tara baltica s-a aflat sub un lockdown partial de luna trecuta, dar acesta nu a oprit raspandirea virusului.De la inceputul pandemiei, Lituania a raportat 93.000 de cazuri pozitive la coronavirus si 815 decese.