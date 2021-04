Londonezii s-au inghesuit in pub-uri chiar din prima zi de relaxare a masurilor VIDEO

"Este grozav ca putem iesi. Toata lumea este rezonabila, respecta regulile, urmeaza recomandarile guvernamentale si ale oamenilor de stiinta. Intelegem care sunt riscurile, iar cei care ne-au criticat ca am iesit ieri (n. red.: 12 aprilie) nu inteleg ca, in Anglia, 99 la suta din populatia vulnerabila, din cei spitalizati si care sunt supusi risurilor de contaminare au fost vaccinati, asca ca nu inteleg de ce nu am putea iesi. Noi ne-am tinut partea de intelegere", spune un londonez care a iesit la una dintre terase, intervievat de Ruptly.tv.Redeschiderea afacerilor neesentiale din Anglia a inceput luni, 12 prilie, in timp ce Scotia , Tara Galilor si Irlanda de Nord au luat, de asemenea, masuri pentru a usura restrictiile. Acestea sunt puse in aplicare de propriile lor guverne descentralizate.Comerciantii cu amanuntul, coaforii, saloanele de infrumusetare, salile de sport si gradinile zoologice s-au redeschis, de asemenea, in intreaga Anglie. a reusit sa vaccineze cel putin cu prima doza mai mult de jumatate din populatie si a inregistrat o scadere notabila a infectarilor si deceselor, cu 2.762 de noi cazuri raportate luni si 26 de noi decese asociate COVID-19.