Macron a votat la Touquet in al doilea tur al alegerilor regionale si locale

Partidul La Republique En Marche (LREM) a indemnat, in regiunea Hauts-de-France, la sustinerea listei lui Xavier Bertrand, un posibil rival al lui Macron in alegerile prezidentiale de anul viitor.Doar 12,66% dintre cei 48 de milioane de alegatori francezi s-au prezentat la urne pana duminica la pranz. In primul tur, pana la pranz au votat 12,22% dintre alegatori.La fel ca in primul tur, la 20 iunie, prezenta in regiunea Ile-de-France a fost cea mai mica la pranz, unde doar 8,59% dintre alegatori si-au exprimat optiunea.O prezenta slaba la urne s-a inregistrat de asemenea in regiunea Grand Est, de 10,99%, si in Normandia, de 11,83%.Cea mai importanta prezenta la urne s-a inregistrat, la fel ca in primul tur, in Corsica (24,87%) si in Provence-Alpes-Cote-d'Azur (16,54%).Este vorba despre un absenteism puternic fata de scrutinul din 2015, la aceeasi ora, de 19,59%, un nivel considerat atunci foarte mic.Prezenta la vot la 20 iunie a fost de 33.3%, un absenteism istoric, in urma caruia politicienii au indemnat francezii sa iasa la urne in turul doi.Aceste alegeri regionale si locale sunt considerate un test al sustinerii lui Macron, cu zece luni inaintea scrutinului prezidential, favorit alaturi de Marine Le Pen (extrema dreapta).Partidele celor doi lideri au suferit infrangeri importante in urma cu o saptamana.Alegerile au inceput pe Insula La Reunion, in Oceanul Indian, iar sectiile de votare din Guadeloupe si Martinique urmeaza sa fie inchise ultimele, duminica la ora 22.00 GMT (luni, 1.00, ora Romaniei).Partidul Rassemblement National (RN, fostul Front national, extrema dreapta) al lui Le Pen a fost mai putin sustinut in primul tur al acestui scrutin decat in 2015, insa candidatul Thierry Mariani conducea in sondaje in regiunea Provence-Alpes-Cote-d'Azur (sud).Extrema dreapta franceza nu a reusit pana acum sa ajunga la conducerea unei regiuni, iar o victorie in turul doi ar impulsiona-o pe Le Pen in alegerile prezidentiale din primavara.Dreapta si socialistii detin controlul in cele mai multe regiuni din Franta, o situatie care ar urma sa nu se schimbe dupa aceste alegeri.Emmanuel Macron, in varsta de 43 de ani, nu a reusit sa se ancoreze la nivel de regiune si nu are nicio sansa sa obtina conducerea vreuneia.Fostul bancher de investitii promitea in 2017 ca va sparge clivajul traditional francez stanga-dreapta.Dreapta inca se afla in cautarea unui candidat in alegerile prezidentiale, iar alegerile regionale ar putea contribui la gasirea unuia.Regiunile franceze au atributii importante in domenii precum transportul public, educatia si dezvoltarea economica, insa influenta lor la centru este limitata.Alegerile regionale au fost amanate cu trei luni, din cauza pandemiei covid-19.