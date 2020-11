MAE anunta noile masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Cehiei incepand de luni

Potrivit MAE, persoanele care sosesc din statele considerate zone rosii (inclusiv Romania) trebuie sa completeze, anterior intrarii pe teritoriul Republicii Cehe, un formular de sanatate publica, disponibil la adresa: https://plf.uzis.cz/. Dupa completarea formularului, persoanele in cauza vor receptiona un e-mail de confirmare, pe care trebuie sa il pastreze pentru a-l prezenta, la cerere, autoritatilor cehe.Pe langa obligatia de completare a formularului, persoanele in cauza trebuie sa transmita catre directia de sanatate publica (regional hygienic station) din localitatea/regiunea domiciliul/locului de cazare din Republica Ceha, rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, dupa cum urmeaza: daca testul a fost efectuat intr-un stat UE sau intr-un stat Schengen, anterior sosirii in Republica Ceha, acesta trebuie sa fi fost prelevat cu maximum 72 de ore anterior sosirii si trebuie transmis catre directia de sanatate publica imediat dupa intrarea pe teritoriul Republicii Cehe; daca testul este efectuat pe teritoriul Republicii Cehe, rezultatul va trebui transmis directiei de sanatate publica (regional hygienic station) in termen de maximum 5 zile de la intrarea in Republica Ceha.Sunt exceptate de la obligativitatea prezentarii unui test molecular negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 la intrarea pe teritoriul Republicii Cehe urmatoarele categorii: persoanele a caror sedere intr-un stat cu risc ridicat nu a depasit 12 ore in ultimele 14 zile; muncitorii transfrontalieri, elevii si studentii din statele vecine; persoanele care calatoresc pentru rezolvarea unor urgente medicale, familiale, profesionale sau de afaceri si a caror sedere nu depaseste 12 ore; persoanele aflate in tranzit prin Republica Ceha, cu conditia ca durata tranzitului sa nu depaseasca 12 ore.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca autoritatile cehe permit intrarea cetatenilor straini doar in baza unui motiv intemeiat, respectiv pentru desfasurarea unei activitati profesionale sau de afaceri (inclusiv muncitorii transfrontalieri), calatorii esentiale familiale, cele pentru obtinerea de servicii medicale etc. Nu sunt permise calatoriile in scop turistic sau de vizita.Ministerul Afacerilor Externe subliniaza ca cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de urgenta al Ambasadei Romaniei la Praga: 00420 - 607 078 501.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet http://praga.mae.ro/ si http://www.mae.ro/ si informarea temeinica anterior deplasarilor in Republica Ceha.