Cine este Maia Sandu, prima femeie aleasa presedinte din Republica Moldova, candidata pro-europeana care l-a invins pe Igor Dodon

Studii si activitate profesionala

Averea Maiei Sandu

Rezultate alegeri Republica Moldova

Maia Sandu este un politician din Republica Moldova, presedinte al Partidului Actiune si Solidaritate ( PAS ) din anul 2016. Ea a detinut functia de ministru al Educatiei in perioada 2012-2015, in guvernele Filat II si Leanca. In 2016 a obtinut locul al doilea la alegerile prezidentiale si a devenit unul dintre liderii opozitiei, potrivit alegeri.md In iulie 2015, a fost propusa pentru functia de prim-ministru de catre Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), insa nu a fost acceptata de toti membrii aliantei de guvernare. In decembrie 2015 a lansat propria platforma politica "In /pas/ cu Maia Sandu", care s-a transformat in Partidul Actiune si Solidaritate.In perioada 1989-1994, Maia Sandu a facut studii de licenta la Facultatea de Management a Academiei de Studii Economice a Moldovei. In 1998 a obtinut titlul de master in relatii internationale, dupa ce timp de trei ani a facut studii la Academia de Administrare Publica de pe langa Presedintele Republicii Moldova. Sandu a obtinut al doilea masterat de la Harvard Kennedy School of Government, SUA, unde a a studiat intre 2009-2010.Inainte de a intra in politica, Sandu a activat in cadrul Ministerului Economiei (1994-1998 si 2005-2006) in calitate de consultant si ulterior de sef al Directiei generale de politici macroeconomice si programe de dezvoltare. Intre 1998 si 2005, a fost economist in cadrul Oficiului Bancii Mondiale in Moldova. In perioada 2010-2012, ea a fost consilier al Directorului Executiv al Bancii Mondiale (Washington DC, SUA).Maia Sandu detine un apartament in Chisinau , cumparat in 2003, si un automobil Toyota RAV4, fabricat in 2007. Lidera PAS declara ca detine intr-un cont bancar din Statele Unite 38.200 de dolari. Spre comparatie, in 2013, dupa revenirea din SUA, Maia Sandu declara ca detine aproape 163.000 de dolari.Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a castigat detasat alegerile prezidentiale din Republica Moldova, ea avand un avans de peste 15% dupa numararea a 99,86% din voturi, arata datele centralizate de Comisia Electorala Centrala (CEC).Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de CEC, pana luni la ora 8:00, au fost centralizate procesele verbale din 2.140 din totalul celor 2.143 sectii de votare, iar Maia Sandu a obtinut 938.390 din totalul celor 1.628.370 voturi valabil exprimate, ceea ce reprezinta 57,63%.Contracandidatul sau, actualul presedinte Igor Dodor, care a candidat ca independent, avand insa sustinerea Partidului Socialistilor din Republica Moldova, a fost votat de 689.980 de alegatori, ceea ce inseamna 42,37%.Citeste si: Maia Sandu, cel mai votat politician din istoria alegerilor organizate in Republica Moldova. A batut un record vechi de 24 de ani