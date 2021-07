Malta, criticata de oficialii europeni pentru decizia de a inchide frontierele turistilor nevaccinati

'Nu o condamn, dar decizia pe care a luat-o Malta este contrara regulilor europene si cred ca trebuie sa ne tinem de cadrul nostru si sa-l aplicam integral. Acest cadru este cel al pasaportului sanitar european', a declarat Clement Beaune in emisiunea Grand rendez-vous Europe 1/CNews/Les Echos.'As prefera sa revina asupra deciziei lor', a adaugat oficialul francez.Incepand de la 1 iunie, turistii din Uniunea Europeana , Statele Unite si alte cateva tari erau din nou bine-veniti in Malta, cu conditia sa prezinte un test negativ la coronavirus la imbarcarea in avion sau sa fie complet vaccinati.Autoritatile malteze au anuntat vineri ca incepand cu 14 iulie, un test PCR nu va mai fi suficient pentru turistii care vor sa intre in Malta, in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus."Nu am reusit intotdeauna bine sa ne coordonam in Europa in timpul acestei crize, dar, de aceasta data, avem un pasaport sanitar (...) care este acelasi peste tot in Europa", a insistat Clement Beaune.Acesta a precizat ca procedand astfel, Malta nu face alteceva decat sa recunoasca doar vaccinul.