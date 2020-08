Marea Britanie se pregateste de cea mai mare crestere a taxelor din ultimele decenii. Motivul: echilibrarea bugetul afectat de pandemie

Cresterea taxelor ar fi insa inevitabila, potrivit surselor citate de The Telegraph, din cauza crizei economice provocate de pandemia de Covid-19. Incasarile bugetare au scazut dramatic intr-un an in care Marea Britanie se confrunta atat cu pandemia, cat si cu efectele Brexit Planurile Ministerului Finantelor prevad cresterea a cinci taxe si impozite (pe proprietate, pe capital, accize) pentru a aduna 20 de miliarde de lire anual in plus fata de actualul nivel.Premierul Boris Johnson nu vrea insa sa recurga la acest instrument pentru echilibrarea bugetului, sustinand ca o crestere a fiscalitatii ar frana revenirea economica. Premierul a cerut ministerului sa caute alte solutii, mai cu seama taierea cheltuielilor care nu sunt necesare, dar Trezoreria nu a gasit inca alternativa la cresterea de taxe.