Marea Britanie vrea sa reduca perioada de carantina la 10 sau chiar 7 zile

"Nu suntem gata sa venim cu o decizie sau cu un anunt final in legatura cu asta, dar vrem sa ne asiguram ca ne miscam in ritmul stiintei si sa ne asiguram ca le permitem oamenilor sa traiasca si sa lucreze in pofida acestui virus cat de bine pot, totodata, asigurandu-ne ca le protejam sanatatea", spune Brandon Lewis, secretar de stat, citat de Mediafax Marea Britanie a raportat duminica, 25 octombrie, 19.790 de noi cazuri de infectie cu virusul Sars-CoV-2 si 151 de decese in ultimele 24 de ore. Numarul total al deceselor a ajuns la 44.896.