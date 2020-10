Masca de protectie, obligatorie in spatiile deschise din Albania. Premier: Amenzile vor veni pe factura de la lumina

"Masca va fi obligatorie peste tot, interior sau exterior, cu exceptia casei, a restaurantelor si a barurilor une clientii sunt asezati la masa. (...) Amenda ar trebui sa fie ultima decizie aplicata, iar oamenii sa poarte masca si asta nu doar de frica amenzii. Consecintele nepurtarii mastii se vor vedea in economia albaneza, daca in ceea ce priveste sanatatea, cuvintele intra pe o ureche si ies pe cealalta," a spus premierul Rama.Oficialul albanez a declarat ca statul incearca sa evite instituirea unei carantine generale, in ciuda cresterii numarului de cazuri. El a spus ca in perioada toamna-iarna, capacitatile de testare pentru coronavirus vor fi sporite.