Proteste la Budapesta impotriva planurilor de deschidere a unui campus universitar chinez VIDEO

"Nu sunt de acord cu intarirea relatiei de tip feudal a tarii noastre cu China", a declarat un student care s-a prezentat doar ca Patrik, adaugand ca fondurile ar trebui folosite mai bine la "imbunatatirea universitatilor ungare in loc sa construim una chineza".In aprilie, guvernul ungar a semnat un acord cu Universitatea Fudan din Shanghai privind construirea unui campus pe un teren din Budapesta unde se prevedea anterior construirea unui camin pentru studentii unguri. Potrivit guvernului, Fudan este o institutie de talie mondiala si in noul campus "studentii vor avea ocazia de a invata de la cei mai buni".Oponentii liberali ai premierului Viktor Orban il acuza ca vrea sa se apropie de China si se tem ca viitorul campus ar putea submina calitatea invatamantului superior, precum si sa creasca influenta Beijingului in Ungaria si Uniunea Europeana Conform unor documente interne difuzate pe un site de internet, Ungaria a contractat un imprumut de 1,3 miliarde de euro pe langa Beijing pentru a finanta lucrarile, cu un cost total evaluat la 1,5 miliarde de euro.Tamas Schanda, secretar de stat in Ministerul inovatiei si tehnologiei, a declarat intr-o conferinta de presa sambata ca protestele impotriva campusului sunt "lipsite de sens" in acest moment si a denuntat "isteria politica" bazata pe zvonuri nefondate si informatii din presa, a consemnat MTI.Responsabilul citat a precizat ca nu au fost luate deocamdata decizii privind finantarea sau implementarea proiectului, acestea fiind asteptate probabil abia in a doua jumatate a anului 2022, cand vor fi finalizate planurile cu privire la campus.Primarul Budapestei, Gergely Karacsony (LMP, ecologist-liberal), considerat principalul adversar politic al lui Orban, se opune acestui proiect