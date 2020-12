Milioane de nurci sacrificate in noiembrie in Danemarca vor fi dezgropate anul viitor si incinerate

Potrivit Boomberg, peste sase luni vor fi dezgropate aproximativ patru milioane de nurci. Cele sase luni sunt considerate o perioada suficient de lunga pentru ca respectivele cadavre sa poata fi manipulate in siguranta, fara risc de contaminare cu coronavirus. Dupa ce vor fi dezgropate, nurcile vor fi incinerate.La inceputul lunii noiembrie, autoritatile daneze au decis sacrificarea a aproximativ 17 milioane de nurci de la fermele din Danemarca, dupa ce s-a descoperit ca animalele erau purtatoare ale unei versiuni mutante de Sars-CoV-2 ce poate fi transmisa oamenilor. De atunci, au mai raportat cazuri de coronavirus la nurci cinci tari, insa niciuna nu a decis masuri radicale ca in Danemarca.Doua gropi comune au fost sapate in graba in noiembrie pe terenuri ale armatei in apropiere de Holstebro si Karup. Insa executivul danez, care era deja criticat pentru felul in care a gestionat "criza nurcilor", a fost nevoit sa recunoasca faptul ca gropile reprezinta un risc pentru mediu, putand fi contaminate panza freatica si lacurile din zona.Potrivit Ministerului Agriculturii, riscul de poluare nu este considerat urgent, iar autoritatea de mediu monitorizeaza situatia, ceea ce inseamna ca se poate astepta pana in luna mai pentru ca nurcile sa fie dezgropate.