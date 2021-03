Trei militari rusi au murit in urma unui accident produs la bordul unui bombardier strategic Tu-22M

CITESTE SI:

Incidentul a avut loc pe un aerodrom de langa Kaluga din vestul Rusiei, a anuntat Ministerul Apararii rus, relateaza Reuters si AFP, citate de AGERPRES "La 23 martie, in cursul pregatirilor la sol pentru zborul unui Tu-22M3, sistemul scaunului ejectabil s-a declansat accidental", potrivit ministerului care a adaugat ca "din cauza altitudinii insuficiente pentru deschiderea parasutelor, trei membri ai echipajului" au decedat.Potrivit TASS, un membru al echipajului a supravietuit. Printre cei trei militari ucisi se afla si comandantul unui regiment de aviatie.A fost declansata o ancheta pentru a se stabili cauza accidentului.Tu-22M este un bombardier si avion de patrulare maritim supersonic, cu aripi cu geometrie variabila, cu raza de actiune lunga de conceptie sovietica, constituind varianta modernizata a modelului Tu-22. Avioanele de acest tip sunt concepute pentru a distruge tinte terestre si maritime cu rachete ghidate supersonice si bombe in orice moment al zilei si in orice conditii meteorologice, potrivit agentiilor de presa ruse.