Moneda euro ar putea sa rivalizeze cu bitcoin. Cand va fi lansat euro digital

Daca totul va merge bine, euro digital ar putea fi lansat in jurul anului 2025, oferind cetatenilor un nou mijloc de plata. BCE vrea sa se alature tendintei de crestere a platilor fara numerar, care s-a amplificat odata cu pandemia de Covid-19. Chiar si in Germania , tara unde numerarul a fost mult timp rege, in 2020, pentru prima data, consumatorii au platit mai mult cu cardul decat cu numerar.BCE se teme ca aceasta tendinta va fi una de care vor profita monedele virtuale private sau valutele straine. In 2019, un proiect al Facebook de a-si crea propria moneda virtual a provocat un adevarat soc. In paralel, mai multe tari, precum China sau SUA, lucreaza la propria lor criptomoneda. Beijingul a inceput deja testele cu platile in e-yuan via telefonul mobil, obiectivul fiind acela de a face din e-yuan o moneda internationala de referinta. O Europa suverana are nevoie de solutii de plati inovative si competitive" , a declarat recent ministrul german al Finantelor, Olaf Scholz.Euro digital va permite gospodariilor si companiilor sa depuna direct aceasta moneda la un cont deschis la banca centrala, la care pana acum accesul era rezervat doar bancilor comerciale. Acesti bani vor fi protejati impotriva oricarui risc de pierdere, un argument puternic intr-un moment in care proiectul de garantare europeana a depozitelor este in impas.BCE promite o utilizare rapida, facila si complet sigura pentru achitarea cumparaturilor la supermarket, online via o aplicatie pe smartphone de exemplu, precum si in afara domeniului online cu ajutorul cardurilor de plati similare cardurilor de debit.Miza va fi "convingerea consumatorilor sa treaca la un nou mijloc de plata care nu difera de cele existente in termeni de tratament si gama serviciilor", estimeaza Heike Mai, economist la Deutsche Bank "Obiceiurile de plata ale consumatorilor nu se vor schimba cu lansarea unui euro digital", sustine Guido Zimmermann, analist la LBBW. Insa acest lucru ar putea sa se schimbe in cativa ani, cand numarul si formele monedelor electronice va creste, adauga analistul. De exemplu, utilizatorii vor putea efectua viramente sau plati intre europeni, limitand comisioanele bancare, gratie unui portofel de euro digitali, disponibili 24 de ore din 24.Diferenta fata de o criptomoneda, cum este bitcoin, este ca aceasta din urma nu este un mijloc de plata oficial. Unitatea sa de cont nu este definita de stat ci este emisa de organizatii private.Bancile centrale vor sa aduca stabilitatea in lumea foarte speculativa a monedelor digitale, ale caror cotatii au inregistrat fluctuatii semnificative in ultimul an."Un euro astazi trebuie sa valoreze un euro maine, in numerar sau digital", subliniaza BCE.Institutia de la Frankfurt trebuie sa tina cont de ingrijorarile europenilor cu privire la protectia vietii lor private, una dintre principalele preocupari exprimate in sondajele efectuate recent de BCE. Datele ar trebui sa fie mai bine protejate cu un euro digital decat cu alternativele propuse de prestatorii privati, asigura BCE.Principalul risc insa este fuga celor care economisesc spre noile forme de monede, care permit evitarea comisioanelor unui cont de economii clasic, ceea ce ar fragiliza bancile din zona euro. In consecinta, BCE analizeaza posibilitatea de a taxa depozitele in moneda la banca centrala, dincolo de un anumit prag, de exemplu 3.000 de euro, a declarat recent Fabio Panetta, membru in comitetul director al BCE. "Vom continua sa furnizam monede", asigura Fabio Panetta.