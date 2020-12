Moscova considera "iresponsabila" solicitarea Maiei Sandu de retragere a soldatilor rusi din Transnistria

De la inceputul anilor 1990, fortele ruse sunt in Transnistria, un teritoriu pro-rus care s-a separat de Moldova dupa caderea URSS.Soldatii rusi participa in principal la o operatiune de mentinere a pacii aici in virtutea unui acord de pace semnat in 1992 si care a pus capat unui conflict armat intre Chisinau si Transnistria, in urma caruia au murit 1.000 de persoane.Fost premier pro-european al Republicii Moldova, Maia Sandu, care a castigat alegerile prezdentiale in noiembrie, a cerut luni, intr-o conferinta de presa, retragerea fortelor ruse din Transnistria."Obiectivul nostru este de a obtine retragerea fortelor ruse de pe teritoriul Moldovei", a subliniat ea."Este putin probabil ca acest lucru sa poata ajuta la o solutionare si sa putem accepta astfel de cereri, destul de iresponsabile", a reactionat marti Lavrov, intr-o conferinta de presa.Rusia urmareste atent si isi pastreaza o influenta asupra acestei foste republici sovietice.Confruntata anul acesta cu proteste in Belarus si Kirghistan, in ceea ce considera a fi zona sa de influenta, Rusia l-a sustinut in mod deschis pe rivalul Maiei Sandu, presedintele in exercitiu Igor Dodon