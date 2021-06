Avertismentul Organizatiei Mondiale a Sanatatii: "Nivelul vaccinarii in Europa este departe de a fi suficient"

Daca alegeti sa calatoriti, faceti-o cu responsabilitate

"Acoperirea vaccinala este departe de a fi suficienta pentru protejarea regiunii de o resurgenta", a avertizat directorul filialei europene a OMS, Hans Kluge, intr-o conferinta de presa online, intr-un moment in care 30% din populatia din regiune a primit o prima doza de vaccin, iar 17% este complet vaccinata."In contextul inmultirii adunarilor sociale, a unei mobilitati mai mari a populatiei si a organizarii unor festivaluri mari si turnee sportive in urmatoarele zile si saptamani, OMS Europa face apel la prudenta", a spus Kluge."Daca alegeti sa calatoriti, faceti-o cu responsabilitate. Fiti constienti de riscuri. Aplicati bunul simt si nu puneti in pericol castigurile obtinute cu mare efort", a adaugat Kluge.In ultimele doua luni, numarul noilor cazuri de COVID-19, al deceselor asociate si al internarilor a inregistrat o scadere, prin urmare 36 din 53 de tari din regiune au inceput sa relaxeze restrictiile.