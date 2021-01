Norvegia impune noi restrictii pentru a preveni infectarile cu coronavirus: "Vedem semnele unui nou val"

Numarul infectiilor cu noul coronavirus a crescut in ultima luna, iar numarul mediu de oameni la care o persoana infectata transmite virusul este in prezent de 1,3."Vedem semnele unui nou val de infectii", a afirmat Solberg intr-o conferinta de presa, in timpul careia a facut referire la petrecerile de Craciun si de Anul Nou si la aparitia noii tulpini mai contagioase a virusului, identificata pentru prima oara in Marea Britanie Aceasta a spus ca norvegienii trebuie sa isi suspende viata sociala in urmatoarele doua saptamani, pentru a tine virusul sub control.Cu o zi inainte, guvernul a anuntat ca vor fi suspendate cursurile universitare si ca studentii vor sta acasa.Magazinele, gradinitele si scolile elementare vor ramane deschise. Scolile gimnaziale si liceele vor ramane la randul lor deschise, dar vor recurge mai mult la invatamant de la distanta.Toate calatoriile in interes privat, in strainatate sau la nivel local, sunt nerecomandate. Norvegia avea deja unele dintre cele mai stricte conditii de calatorie din Europa, solicitand nerezidentilor sa dovedeasca faptul ca nu au Covid-19, inainte de a intra in tara.Joi, Oslo a impus obligativitatea unui trest negativ pentru Covid-19 tuturor persoanelor care intra in Norvegia, pentru a opri raspandirea noii tulpini de coronavirus identificata in Marea Britanie.Punctele mici de trecere a frontierei au fost inchise pentru ca nu au capacitatea de a avea centre de testare pentru Covid-19.Numarul cumulat al cazurilor de Covid-19 la 100.000 de locuitori, pentru o perioada cumulata de 14 zile, a fost de 113,6 in saptamana 21-27 decembrie, find al patrulea cel mai mare din Europa dupa Islanda Grecia si Finlanda , potrivit Centrului European pentru Controlul si prevenirea Bolilor.