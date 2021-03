Noi restrictii in Bulgaria inainte de alegeri: se inchid scoli, restaurante, cinematografe, centre comerciale, cazinouri si sali de sport

Alegerile din aprilie

Campania de vaccinare din Bulgaria

Scoli, universitati, restaurante, teatre, cinematografe, centre comerciale, cazinouri si sali de sport urmeaza sa fie inchise - incepand de luni - pe o perioada de zece zile, a anuntat intr-o conferinta de presa ministrul bulgar al Sanatatii Kostadin Anghelov."Este o decizie dificila si nepopulara din punct de vedere politic, dar justificata din motive sanitare", a subliniat el.Odata cu apropierea alegerilor legislative de la 4 aprilie, Guvernul evita sa impuna masuri stricte, apreciind ca "populatia nu este pregatita sa le accepte".Restrictiile se limitau la purtarea mastii de protectie, inchiderea timp de cateva saptamani a restaurantelor si la reducerea numarului de elevi la ore si de spectatori la evenimente culturale.Insa, in ultimele 14 zile, numarul mortilor din cauza covid-19 s-a dublat - 95% in plus - fata de saptamanile pecedente, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, iar spitalizarile au atins cel mai mare nivel de la inceputul epidemiei - peste 7.800 de persoane.Bulgaria - care se afla in urma cu campania sa de vaccinare - se afla pe locul patru in randul statelor membre UE in privinta ratei mortalitatii, cu 18,7 de decese la 100.000 de locuitori, dupa Cehia, Slovacia si Ungaria Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a apreciat joi ca situatia pandemiei in Balcani si Europa Centrala este "deosebit" de ingrijoratoare.Guvernul bulgar ar putea profita de acest context de frica pentru a obtine o victorie in alegeri, avertizeaza unii experti.Potrivit unui ultim sondaj, publicat joi, Partidul GERB al premierului Boiko Borisov este creditat cu primul loc in intentiile de vot (28,8%) - in pofida contestarii din vara trecuta.Opozitia socialista, impartita, este creditata cu 23% din intentiile de vot.Acest al treilea val covid-19 "alimenteaza ingrijorari si frici si ar urma sa conduca la o slaba participare in alegeri", comenteaza pentru agentia BGNes analistul de la cabinetul de studii Trend Dimitar Ganev, care subliniaza ca incertitudinea favorizeaza, in general, statu-quoul.