Norvegia, amenintata de incendii de padure si inundatii. MAE emite o avertizare de calatorie

Autoritatile au emis cod galben de incendii pentru zonele in care nu este zapada si unde vegetatia se poate aprinde cu usurinta. In acelasi timp, in alte zone au fost emise alerte pentru inundatii, noteaza Digi24.ro Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Norvegiei ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile norvegiene, pana in data de 3 ianuarie, ora 13:00, a fost emis unpentru zonele libere de zapada din zona Tromso-Nordland.Intrucat vegetatia se poate aprinde cu usurinta, incendiile ar putea afecta suprafete intinse de padure, avertizeaza MAE. Pentru luni, in regiunea Tromso sunt prognozate temperaturi pozitive, de 4 grade.Autoritatile norvegiene au anuntat, inclusiv in zona capitalei. Pentru raul Akerselva este in vigoare un cod galben in zona Oslo, in timp ce un cod portocaliu a fost emis pentru raurile Vansjo/Mossevassdraget in zona Viken si pentru Halden, in regiunea Halden.