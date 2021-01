Creste numarul deceselor persoanelor de peste 75 de ani vaccinate anti-Covid, in Norvegia. Varstnicii aveau probleme medicale grave

S-au adaugat in ultima perioada sase decese la cele deja cunoscute in Norvegia si astfel a scazut grupa de varsta de la 80 la 75 de ani.Pana vineri, Pfizer/BioNTech era singurul vaccin accesibil in Norvegia. "Toate decesele sunt legate de acest vaccin", a transmis, sambata, Agentia Medicamentelor din Norvegia la solicitarea Bloomberg."Sunt 13 decese confirmate si ar mai fi alte 16 pentru care se fac investigatii", a adaugat agentia."Majoritatea oamenilor au avut efectele adverse anticipate la vaccin, precum greata si voma, febra, reactii locale si inrautatirea starii generale".Ceea ce s-a intamplat acum in Norvegia le-a determinat pe autoritati sa afirme ca vaccinurile anti-Covid ar fi prea riscante pentru persoanele in varsta sau cu boli in faza terminala, aceasta fiind cea mai precauta afirmatie a unei autoritati europene in sanatate.Institutul norvegian de sanatate publica a apreciat ca "pentru cei suferinzi, chiar si cele mai slabe efecte adverse pot avea consecinte serioase. Pentru cei cu speranta de viata redusa, vaccinul este irelevant".Pfizer si BioNTech colaboreaza cu autoritatile din Norvegia pentru investigarea deceselor, a precizat producatorul american, adaugand ca autoritatea de reglementare din aceasta tara a stabilit ca "numarul de astfel de incidente nu este pana in prezent alarmant si se afla in parametrii anticipati", a afirmat Pfizer."Stim ca decese au mai fost inregistrate si in alte tari, dar nu avem datele complete", a spus Agentia. "Exista diferente intre tari cu privire la persoanele care au prioritate la vaccinare, iar acest lucru va afecta rapoartele cu privire la efectele secundare, inclusiv numarul de morti".Norvegia recomanda in continuare tinerilor si celor cu o stare de sanatate buna sa se vaccineze. Dar ceea ce s-a intamplat in aceasta tara este o avertizare timpurie cu privire la efecte, pe masura ce tarile monitorizeaza situatia imunizarii.Emer Cooke, noul sef al Agentiei Europene a Medicamentului, a declarat ca urmarirea eficacitatii vaccinurilor anti-Covid, mai ales a celor care se bazeaza pe noi tehnologii, precum ARN mesager, va constitui cea mai mare provocare din momentul in care vaccinurile se vor raspandi in toata lumea.