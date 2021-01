Norvegia: Premierul Erna Solberg anunta restrictii suplimentare pentru prevenirea unui nou val epidemic

"Coronavirusul nu a luat vacanta de Craciun (...). Din nefericire, vedem deja semnele unui nou val. Numarul de cazuri creste si infectia se raspandeste in noi zone", a spus sefa guvernului, chemandu-si compatriotii "sa ia o pauza de la viata sociala timp de doua saptamani".Pana la 18 ianuarie va fi interzis sa se serveasca alcool in baruri si restaurante, care raman totusi deschise, evenimentele private vor fi limitate la cinci persoane in spatii inchise, iar evenimentele private la 10 participanti, in timp ce universitatile vor fi inchise.Decizia intervine dupa depistarea a cinci cazuri de COVID-19 legate de noua varianta a coronavirusului aparuta in Marea Britanie si mai contagioasa.Pana la 30 decembrie, Norvegia, tara cu 5 milioane de locuitori si una din cele mai reduse rate de contaminare din Europa, a raportat 48.278 de cazuri de infectare si 436 de decese.La mijlocul lui decembrie, Norvegia anuntase prelungirea pana la 15 ianuarie a masurilor sanitare.Guvernul recomanda populatiei sa ramana acasa si sa-si limiteze contactele sociale, impunand o carantina de 7 zile, insotita de doua teste negative, persoanelor care sosesc din afara tarii.In zonele cu raspandire mai intensa a virusului au fost instituite restrictii locale.La Oslo, de pilda, salile de sport, teatrele si cinematografele sunt inchise, iar mastile sunt obligatorii in spatiile publice inchise.