Norvegia sustine ca nu s-a stabilit o legatura intre vaccinul Pfizer si decesul unor persoane in varsta care au fost vaccinate

De la debutul campaniei de vaccinare la sfarsitul lunii decembrie, Norvegia a inregistrat 33 de decese in randul persoanelor in varsta care au primit prima doza de vaccin, potrivit ultimei evaluari a autoritatilor.Printre cele 13 cazuri examinate mai indeaproape pana in prezent "toate erau persoane cu varsta inaintata, fragile si care aveau boli grave", a subliniat directorul autoritatii norvegiene de sanatate publica, Camilla Stoltenberg, in cursul unei conferinte de presa."Referitor la cauza deceselor, nu a existat nicio analiza", a precizat ea. "Cel mai important este sa ne amintim ca 45 de persoane mor in fiecare zi in case de batrani din Norvegia. Deci, nu s-a stabilit sa existe un exces de mortalitate sau ca aceasta ar avea legatura cu vaccinurile", a subliniat responsabila din domeniul sanatatii de la Oslo.Cu toatea acestea, Norvegia a reiterat in ultimele zile recomandarea ca o evaluare medicala sa fie facuta inaintea administrarii vaccinului anti COVID unei persoane foarte fragile sau la apusul vietii, la fel cum se procedeaza deja in alte tari."Nu este exclus ca o parte dintre cei carora li se propune sa se vaccineze sa fie niste persoane intr-atat de fragile incat vaccinarea sa fie de prisos, caci starea lor se poate deteriora din cauza unor efecte secundare normale", a declarat Stoltenberg luni.Autoritatea norvegiana a medicamentului a provocat ingrijorare la sfarsitul saptamanii trecute, cand a afirmat ca efecte secundare obisnuite ale vaccinurilor ARN mesager, cum ar fi febra sau greata, ar putea "duce la un rezultat fatal in cazul pacientilor fragili".Mai multe tari au raportat decese dupa vaccinare, dar autoritatile sanitare considera ca nu se poate stabili nicio legatura cu vaccinul, potrivit agentiei de presa franceze. Pfizer si BioNTech au declarat luni pentru AFP ca "lucreaza cu Agentia norvegiana a medicamentului pentru a aduna toate informatiile pertinente". Campania norvegiana de vaccinare a inceput cu persoane in varsta aflate in camine de batrani, potrivit acestora."Cei mai multi sunt persoane cu o varsta inaintata, cu boli, iar unii sunt bolnavi in faza terminala", a indicat Pfizer. Potrivit celei mai recente evaluari, peste 48.000 de persoane au fost vaccinate in Norvegia, dintr-o populatie de 5,4 milioane de locuitori.