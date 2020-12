Norvegia va testa persoanele care intra pe teritoriul sau. Exceptie fac copii sub 12 ani si navetistii transfrontalieri

Noua persoane au fost ranite si 200 evacuate dupa o alunecare de teren in Norvegia Citeste si:

Pasagerii vor trebui sa fie testati cat mai curand posibil la intrarea in tara, la aeroport sau la alte puncte de trecere a frontierei, cel tarziu la o zi dupa sosire. In caz contrar, se vor aplica amenzi. Copiii cu varsta sub 12 ani, lucratorii din domenii esentiale si navetistii transfrontalieri sunt scutiti de la respectarea acestei cerinte.Masura include, de asemenea, inchiderea mai multor puncte de trecere a frontierei mai putin importante. Norvegia este foarte ingrijorata de importul de cazuri de persoane contaminate cu noul coronavirus din doua motive, a declarat premierul Erna Solberg.Pe de o parte, exista temeri cu privire la focarele de noi tulpini ale virusului despre care se crede ca se transmit mai usor, a spus Solberg. Pe de alta parte, multe persoane se intorc in Norvegia din tari in care rata infectiei este semnificativ mai mare, a adaugat premierul norvegian.Pana in prezent, Norvegia nu a fost foarte grav afectata de pandemia noului coronavirus in comparatie cu alte tari din Europa si are una din cele mai scazute rate de infectare din Spatiul Economic European, alaturi de Finlanda Islanda si Grecia