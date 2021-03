O femeie din Norvegia a murit dupa ce a fost vaccinata cu AstraZeneca. Autoritatile nu au stabilit o legatura intre vaccin si deces

Acesta este al doilea caz de acest fel semnalat in decurs de cateva zile in aceasta tara din Nord, care a suspendat joi, "din precautie", utilizarea vaccinului dezvoltat de catre laboratorul anglo-suedez. Autoritatile sanitare norvegiene au anuntat sambata spitalizarea a trei membri ai personalului de ingrijire, suferind de trombocitopenie - o cantitate anormal de mica de trombocite -, sangerari si prezentand cheaguri de sange.Prezentati ca fiind relativ tineri, acesti ingrijitori au fost vaccinati anterior cu vaccinul AstraZeneca Oxford. Unul dintre cei trei ingrijitori, prezentat drept o femeie in varsta de pana in 50 de ani , care se afla intr-o "stare buna de sanatate", a murit duminica, in urma unei hemoragii cerebrale, au anuntat autoritatile sanitare.Ea a fost spitalizata joi, la aproximativ o saptamana dupa ce a fost vaccinata cu vaccinul AstraZeneca-Oxford."Nu putem exclude si nici confirma ca acest lucru are vreo legatura cu vaccinul", a declarat, intr-o conferinta de presa, un reprezentant al Agentiei norvegiene a medicamentului Steinar Madsen. Starea sanatatii celorlalti doi ingrijitori spitalizati este "stationara".