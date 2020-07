O noua seara de proteste la Belgrad. Manifestatia s-a incheiat fara niciun incident

Mai devreme, presedintele sarb, Aleksandar Vucic, in drum spre Paris unde s-a intalnit in cursul serii cu omologul sau francez, Emmanuel Macron , i-a acuzat pe "huliganii criminali" ca sunt responsabili de aceste violente."V-am promis ca vom sti sa protejam pacea si stabilitatea, in pofida atacurilor violente ale huliganilor criminali care ne socheaza pe toti", a declarat el in avionul spre Paris.Joi seara, imensa majoritate a manifestantilor a protestat asezata pe jos in piata din fata Parlamentului. Unii au purtat pancarte pe care se putea citi: "Stati jos" si "Vucic mai periculos decat COVID-19".Un mic grup de tineri, apartinand unei miscari de extrema-dreapta, potrivit presei aflate la fata locului, a incercat in repetate randuri sa provoace incidente cu politia, dar fara succes. In cele din urma, au fost alungati de manifestantii pasnici.In cursul serii, ministrul de interne, Nebojsa Stefanovic, a precizat intr-un comunicat: "Dupa cum pot constata toti cetatenii, atunci cand nimeni nu ataca politia, aceasta nu are niciun motiv sa intervina".In noaptea de miercuri spre joi, el denuntase o "violenta pura" si a anuntat ranirea in ajun a 10 politisti. Surse medicale, citate de canalul de televiziune N1, au indicat ca 19 politisti si 17 manifestanti au fost raniti.Manifestatiile, care au inceput marti, au izbucnit dupa anuntul presedintelui Vucic de reintroducere a restrictiilor de circulatie in weekend ca urmare a cresterii numarului de cazuri de contaminare cu coronavirusul de tip nou.Joi, guvernul sarb a anuntat oficial ca renuntat la planul sau de a reimpune izolarea la domiciliu in weekend la Belgrad, inlocuite de alte restrictii: interzicerea adunarilor publice in spatii inchise si deschise cu mai mult de zece persoane si orare de lucru reduse pentru restaurante, baruri si magazine.