O noua statuie cu Melanie Trump a fost dezvelita in Slovenia. Este din bronz si inlocuieste originalul din lemn, incendiat in iulie

Sculptura din lemn a Melaniei Trump a fost incendiata in noaptea de 4 iulie, cand in Statele Unite se sarbatorea Ziua Independentei.Urcata pe un trunchi de copac de 2,8 metri inaltime, noua statuie din bronz prezinta trasaturi aspre si o fata de nerecunoscut a primei doamne a SUA.Alaturi se afla o placa cu mesajul "Aceasta statuie este dedicata amintirii eterne a unui monument pentru Melania care se afla in aceasta locatie".Statuia originala din lemn comandata de artistul american Brad Downey, care traieste la Berlin, a fost sculptata cu un fierastrau de catre artistul local Ales Zupevc.Sculptura din lemn a fost pictata cu albastru pal amintind de haina pe care prima doamna a SUA a purtat-o la ceremonia de investire a sotului ei, Donald Trump . Noua statuie din bronz nu are culori.In ianuarie, o statuie din lemn cu chipul lui Donald Trump, realizata de un artist local in 2019, a fost incendiata in orasul Moravce din Slovenia, la est de capitala Ljubljana.