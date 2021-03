Un tablou pictat de fostul premier britanic Winston Churchill, vandut cu sapte milioane de lire sterline

Tabloul peisagistic, infatisand un apus de soare ce scalda cu razele sale moscheea Koutoubia, monument emblematic din Marrakech, a fost pictat cu ocazia unei vizite oficiale in Maroc in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Suma cu care a fost vandut a depasit mult estimarile, intre 1,7 milioane si 2,8 milioane de euro, a scris Casa Christie's pe Twitter Pictura in ulei scoasa la vanzare de actrita americana Angelina Jolie este considerata "cel mai important tablou (pictat) de Sir Winston Churchill" datorita "impletirii sale in istoria secolului al XX-lea", a declarat istoricul de arta britanic Barry Phipps.Tabloul intitulat "Tower of the Koutoubia Mosque" a fost daruit de Churchill celui care era pe atunci presedintele al Statelor Unite, Franklin D. Roosevelt. Vandut de unul dintre fiii lui Roosevelt in anii 1950, tabloul a trecut prin mainile mai multor proprietari, inainte de a ajunge in 2011 in colectia cuplului de actori americani Angelina Jolie si Brad Pitt In cadrul aceleiasi licitatii, alte doua tablouri pictate de Churchill au fost vandute: un peisaj din Marrakech a fost adjudecat pentru suma de 1,55 milioane de lire sterline (1,8 milioane de euro) si o imagine a Catedralei Saint Paul din Londra, estimata intre 200.000 si 300.000 de lire sterline, a fost vanduta pentru suma de 880.000 de lire sterline (1,2 milioane de euro)