O tara din Europa se asteapta la 85.000 de morti din cauza COVID-19, in aceasta iarna, arata un raport guvernamental

Grupul de consultanta stiintifica pentru situatii de urgenta (SAGE), care ajuta autoritatile britanice sa-si planifice activitatea, a elaborat un raport in care este prezentat "cel mai rau scenariu rezonabil" al numarului de decese cauzate de Covid-19 in lunile de iarna care vor urma, scrie Daily Star Documentul consultat de BBC arata ca Marea Britanie s-ar putea confrunta cu 85.000 de decese odata cu venirea vremii reci, in al doilea val al pandemiei, care ar urma in aceasta iarna.Marea Britanie a raportat pana acum peste 332.000 de cazuri de COVID-19 si aproape 41.500 de decese.Daca datele din raport s-ar adeveri, numarul de decese din valul al doilea al pandemiei ar reprezenta mai mult decat dublul mortilor inregistrate pana acum in Marea Britanie.Raportul precizeaza insa faptul ca scolile vor ramane deschise, in timp ce masurile de urmarire a cazurilor, izolarea si carantina vor putea opri, in proportie de 40%, raspandirea virusului.In acelasi document se mai arata ca, pana in luna noiembrie, "masurile puse in aplicare vor reduce contactele din afara gospodariei la jumatate din nivelurile lor normale inainte de martie 2020".Potrivit raportului mentionat, este posibil ca aceste masuri sa ramana in vigoare pana in martie 2021, la nivelul amrii Britanii.Proiectia a luat in considerare persoanele la care riscul de deces este crescut si din cauza ca au alte boli severe.Conform raportului, in Anglia si Tara Galilor ar putea exista 81.000 de decese in plus cauzate de COVID-19, plus 27.000 de decese din cauze non-Covid.In Scotia ar putea exista 2.600 de decese directe prin Covid si 1.900 in Irlanda de Nord.