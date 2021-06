O tornada a facut ravagii in Londra. Acoperisurile au fost luate pe sus, iar casele si gardurile, avariate VIDEO

Lots of footage of a "tornado" in Barking, East London, tonight - looks like it's caused a bit of damage. https://t.co/rsskUPCtsC - Jen Bartram (@JenBartram) June 25, 2021

UPDATE - New video after severe weather in East London and Essex this evening. Flash flooding in Dagenham and reports of a tornado in Barking https://t.co/TVItsXXuut - Mark White (@skymarkwhite) June 25, 2021

Inregistrari video surprind haosul creat de rafale de vant puternic care a imprastiat tigle pe Hulse Avenue, la aproximativ 800 de metri de statia de metrou Barking.Alte inregistrari video surprind inundatii bruste in cartier, pe ale carui strazi s-au format torenti de apa.Nicio persoana nu a fost ranita, iar un purtator de cuvant al Consiliului din Barking and Dagenham a anuntat ca nu este necesara mutarea niciunui locuitor."In urma intemperiilor de pe Hulse Avenue si pestrazile din jur, in aceasta (vineri) seara, putem confirma informatii potrivit carora acoperisurile unui anumit numar de proprietati au fost avariate, iar masini ale rezidentilor, linii telegonice si copaci au fost afectati", a anuntat purtatorul de cuvant."Hulse Avenue si drumurile din zona sunt inchise, iar reprezentanti ai Consiliului si altor servicii de urgenta se afla la fata locului si ofera sustinere locuitorilor", a adaugat el.Politia Metropolitana a anuntat ca a fost alertata cu privire la o tornada.Ea a confirmat avarierea unor acoerisuri, echipamente electrice, mobilier stradal si unor vehicule in urma "incidentului meteorologic" de pe Hulse Avenue.Met Office a emis o alerta cod galben de furtuni si inundatii in estul Londrei si in parti din Essex pana vineri noaptea, avertizand cu privire la descarcari electrice si conditii meteorologice care pot afecta cladiri.Un meteorolog de la Met Office, Matthew Box, a declarat insa ca nu poate confirma ca a avut loc o tornada, dar a apreciat ca "probabil" a avut loc o tornada.In Regatul Unit au loc anual, in medie, 35 de tornade.Tornadele "se formeaza in conditii meteorologice instabile, cand are loc o convectie destul de puternica in atmosfera, care cauzeaza aceste averse puternice. De obicei sunt raportate vara si toamna", a declarat el."Noi nu am observat nori in forma de palnie care sa atinga pamantul, insa acest lucru nu are loc intotdeauna. In acest stadiu nu putem sa confirmam faptul ca a avut loc o tornada, insa, in urma examinarii si observarii inregistrarilor, probabil ca a avut loc a scurta tornada",a apreciat el.O tornada a ranit 19 persoane si a cauzat pagube in valoare de 40 de milioane de lire sterline in 2005, la periferia orasului Birmingham.