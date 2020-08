Oficial OMS: Europa este mai bine pregatita si poate ataca coronavirusul fara a inchide viata sociala

"Intre masurile de baza la scara nationala si masurile suplimentare tintite, suntem intr-o pozitie mult mai buna pentru a eradica focarele virale localizate. Putem gestiona virusul si mentine active economia si sistemul educativ", a declarat de la Copenhaga directorul pe Europa al OMS, Hans Kluge, in cadrul unei conferinte de presa online.De doua luni, Europa asista la o crestere continua a numarului de cazuri: in prima saptamana din august s-au inregistrat 40.000 de cazuri suplimentare comparativ cu perioada similara din iunie, cand numarul lor era la cel mai scazut nivel.Insa "nu ne-am intors la februarie, stim cum sa luam ca tinta mai degraba virusul, si nu societatea", a insistat Kluge.In afara de respectarea masurilor de protectie si a distantarii, precum si de strategia nationala de depistare si monitorizare, OMS recomanda adoptarea de masuri locale in momentul in care apar focare.In fiecare zi sunt inregistrate circa 26.000 de noi cazuri in Europa. Tinerii, care au tendinta sa contracteze infectii mai putin grave si inregistreaza, prin urmare, o mortalitate mai scazuta, sunt partial la originea acestei inmultiri a cazurilor.Cu toate acestea, este important sa se redeschida scolile pe masura ce societatile se deschid din nou, a subliniat Kluge, care si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu consecintele inchiderii claselor, in special pentru copiii cu nevoi speciale.Zona Europa a OMS, care se intinde de la Atlantic pana la Pacific si cuprinde 55 de tari eteroclite, inclusiv state precum Rusia si Andorra, numara aproape patru milioane de cazuri oficiale si 215.000 de decese legate de virus, conform sistemului de monitorizare al organizatiei.