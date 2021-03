Celebrul miliardar francez Olivier Dassault a murit intr-un accident de elicopter

Macron a adus un omagiu deputatului Republicanilor

Deputatul Olivier Dassault era fiul lui Serge Dassault, cunoscut industrias in domeniul aviatiei si armamentului.Potrivit unor surse apropiate anchetei, pilotul elicopterului a murit si el in accidentul care a avut loc in jurul orei locale 18:00, in Touques, langa Deauville, pe coasta Normandiei. Conform acelorasi surse, alte persoane nu se aflau la bordul elicopterului.Intr-o postare pe Twitter presedintele Emmanuel Macron a adus un omagiu deputatului Republicanilor (Les Republicains, LR,), in varsta de 69 de ani. "Olivier Dassault a iubit Franta . Capitan de industrie, deputat, ales local, comandant in rezerva in fortele aeriene: de-a lungul vietii sale, el nu a incetat niciodata sa-si serveasca tara, valorificandu-i atuurile. Moartea sa brutala este o mare pierdere. Gandurile mele se indreapta spre familia sa si persoanelor lui dragi ", a scris seful statului in mesaj.Delphine Mienniel, procurorul din Lisieux, a confirmat pentru AFP decesul lui Olivier Dassault si al pilotului, deplasandu-se la locul accidentului.Mai multe personalitati au adus un omagiu fiului lui Serge Dassault, fostul patron al grupului aviatic Dassault decedat in 2018, si nepot al lui Marcel Dassault, fondatorul grupului, considerat ca detinatorul uneia dintre cele mai mai mari averi din Franta.